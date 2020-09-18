Министр обороны Украины Андрей Таран обязал штрафовать военных за открытие огня в ответ на обстрелы оккупантов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в соцсети журналиста Юрия Бутусова.

Так, Бутусов сообщил, что Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за открытие ответного огня по российским войскам. Также, согласно приказу, отныне будут штрафовать украинских командиров за "неоправданные боевые потери".

По словам Бутусова, соответствующим приказом Тарана сама защита Родины официально приравнен к административному правонарушению.

Речь идет о приказе №330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16.09.2020.

"Этот приказ - основание привлечь к уголовной ответственности самого Тарана, президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Хомчака, если они осмелятся требовать выполнения предательских требований своего приказа, и если они его немедленно не отменят", - заявил Бутусов.

Журналист также обнародовал фотографии приказа, который уже поступил в воинские части на фронте.

Также в приказе прописаны все возможные нарушения, за которые должны нести ответственность военные, и суммы предусмотренных за это штрафов.

Бутусов уверен, что данный приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, а такого "антигосударственного бреда" нет ни в одной стране НАТО.

"Определить "неоправданные боевые потери" может только суд, а не приказ министра. Это не штрафом наказывается, а приговором, проведением военно-тактической экспертизы. Зачем это сделано? Зеленский по сути руками Тарана не штрафует - а называет служебным правонарушением защиту Украины", - заявил Бутусов.

Он также прогнозирует, что подобные нововведения приведут к новым схемам коррупции в ВСУ.

Напомним, Бутусов призвал ВСУ игнорировать приказ Зеленского: "Тот, кто ликвидирует российских офицеров, получит...".

Ранее Politeka сообщала, что, по словам Бутусова, если Пушилин решится на наступление на Донбассе, ему будет обеспечена "встреча" с Захарченко.

Также Politeka сообщала, что, по словам Бутусова, 503-й батальон морской пехоты ВСУ продолжает занимать все позиции на подступах к Горловке.