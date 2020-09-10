Ті, хто ліквідує російських офіцерів під час спільного патрулювання позицій ЗСУ в районі Шумів, отримають повну підтримку громадянського суспільства

Як передає Politeka, таку думку висловив український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

"Виконувати злочинні накази не можна. Тому людина, яка завтра ліквідує генерал-майора ЗС РФ Руслана Вахитова, а також інших російських офіцерів - учасників "інспектування" позицій ЗСУ, організованого за наказом президента, заслужить пошану і повагу в історії України. Такий вчинок надійно зірве взагалі всі ці опереткові спроби "заглянути в очі", - написав Бутусов.

На думку журналіста, зрив і скасування наказу Зеленського - це в даному випадку важливе завдання для збереження незалежності України.

"Так, це такий наказ, не виконувати який - честь. Той, хто зірве "припинення вогню" і піддасться переслідуванню влади, без сумніву, отримає повну підтримку громадянського суспільства", - впевнений Бутусов.

Посилаючись на власні джерела, Бутусов зазначив, що на даний момент штаб операції Об'єднаних сил не отримав письмового наказу на проведення "інспекції".

"А для історії і для кримінальної справи потрібен письмовий наказ. Щоб було видно, хто несе відповідальність, хто "забезпечує безпеку" росіянам. Військовослужбовець, який підпише наказ допустити противника для "інспектування" позицій, і буде виконувати такий наказ, в історію війни за незалежність увійде як зрадник своєї країни", - впевнений журналіст.

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