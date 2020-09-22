«Слуги народа» лишили людей без огромных денег и связей в политике возможности поучаствовать в местных выборах

О том, что ждет украинцев на предстоящем голосовании, рассказал в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ведущий Игорь Лесев.

Он сообщил, что изучил список кандидатов от партии «Слуга народа», которые выдвигаются в Киевсовет.

«В целом смотришь на список и даже удивляешься. Телеведущие, спортсмены, препод из Шевченко, букинист. Не совсем понятно, зачем из Киевсовета делать филиал института физкультуры… Но вот беда, друзья. Нам показали витрину, которая очень далека от того, что на самом деле собираются завести «слуги» в Киевсовет», - подчеркнул Лесев.

Он напомнил о том, что ранее «слуги» отменили мажоритарные выборы. Ведущий видит в этом серьезную проблему, ведь теперь для того, чтобы иметь хоть какой-то шанс на хороший результат кандидатам нужны огромные деньги на медийную раскрутку.

«Провести скромную кампанию в пределах одной области – это сотни тысяч долларов. Партия без бабла – это как машина без дороги – она не поедет. Мажоритарка, особенно на местных выборах, давала шанс просочиться в депутаты людям и без бабла…А вот теперь х*р. Все кандидаты в проходные места согласовываются лидерами 7-8 самыми рейтинговыми партиями страны», - возмутился ведущий.

Он вернулся к списку кандидатов по Киеву, отметив, что первая десятка из них выставлена на общегородской уровень, однако существует также и территориальные списки, первые-вторые места в которых также попадают в Киевсовет. Лесев обратил внимание на то, что имена для этих списков согласовывают в Офисе президента, а также депутаты-мажоритарщики.

Ведущий подчеркнул, что раньше у украинцев было право не только голосовать, но и выдвигаться на выборы, пусть и без особых шансов на победу. Однако сейчас мы можем только выбирать из списков кандидатов, которые формируют другие.

Напомним, украинцам предложили избавиться от депутатов.

Как сообщала Politeka, Зеленскому посоветовали стратегию перед началом местных выборов.

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