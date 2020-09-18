Народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, отправится в тюрьму

Как передает Politeka со ссылкой на Obozrevatel, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга во Львовской области.

Глава государства заверил, что в данной ситуации нет "своих" и "близких" - каждый, кто получил взятку, должен понести наказание.

"Нет своих, нет близких, родных... Нет никого. Если человек взял любую взятку, хоть гривну... Если он получил взятку - должен сидеть. Мне все равно, какая это партия: "Слуга народа" или другая партия. Я предупреждал всех депутатов, чиновников и правоохранителей, вы знаете, как они крышуют", – сообщил гарант.

Зеленский отметил, что он рад, что Юрченко задержали, и теперь он должен понести наказание.

По словам главы государства, в Украине все еще фиксируется множество случаев взяточничества среди чиновников, особенно на местах. Тем не менее, президент пообещал "добраться до каждого", чтобы все взяточники получили заслуженное наказание.

"Я очень рад, что нашли первого взяточника, хотя я знаю, что много взяточников среди чиновников. Мы знаем. Особенно в областях, на местах. Но мы до всех доберемся. Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа", который говорил, что он честный, порядочный человек... Я очень рад. Сегодня Генеральная прокурорша вынесла подозрение. И он его получил и обязательно сядет в тюрьму", – заявил Зеленский.

Как известно, ранее НАБУ опубликовало видео, на котором фигуранты дела ведут беседу о сумме взятки. Изначально на взяточничестве "попался" помощник нардепа Фищенко. В четверг, 17 сентября, генпрокурор подписала подозрение Юрченко.

Напомним, "слуга народа" Юрченко попался на краже пива из магазина, детали.

Ранее Politeka сообщала, что Зеленский пригрозил "слугам" из-за скандала с нардепом Юрченко.

Также Politeka писала, что нардеп от" Слуги народа " попал в громкий скандал с незаконными зданиями.