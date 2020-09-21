Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали важный совет перед местными выборами

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост с призывом к своим соратникам. В нем он призвал "слуг народа" заканчивать отказываться от ответственности, стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного и готовить оправдание на будущее.

Заявление президента Украины прокомментировал журналист Юрий Бутусов на своей личной странице в Facebook.

Он отметил, что был рад, когда Владимир Зеленский дал объективную оценку собственной команде, но чтобы быть до конца честным надо признать главное.

"Да, Владимир Александрович, заканчивайте назначать безответственных людей на должности министров, глав силовых структур, областных и районных администраций, и большинства депутатов парламента. Народ Украины доверил именно вам абсолютную полноту власти, так что заканчивайте готовить себе оправдание на будущее", - написал Бутусов.

При этом Бутусов добавил, что именно результат местных выборов будет показателем персональной ответственности президента Украины Владимира Зеленского за ситуацию во всей Украине.

"Это будет показателем вашей персональной ответственности за ситуацию в стране, соломку подстелить не удастся", - предупредил Бутусов.

Напомним, Зеленский хвастанул достижениями на карантине и не увидел проблем с деньгами.

Как сообщала Politeka, инспекция регионов Украины вылезла Зеленскому боком.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.