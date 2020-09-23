А также, в чем ошибка власти

Что происходит в Украине: общественное мнение или охлократия - вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы?

На этот вопрос в ток-шоу Вадима Карасева "KARASsment" на Politeka Online ответили философ Андрей Ермолаев и политолог Руслан Бортник.

По словам последнего, украинская демократия - не имеет ничего общего с "правлением народа".

"Те люди, которые выходят в Украине на улицы, - электоральное меньшинство. Они это демонстрируют постоянно на выборах. Это охлократия у нас, к сожалению. Действительно, проблема в том, что у нас нет демократии электоральной. Если бы власть ориентировалась только на мнение большинства, у нас давно были бы решены гуманитарные вопросы, вопросы Крыма, Донбасса... Власть неспособна обеспечить одинаковые условия для присутствия на этих площадях разных точек зрения. Условно говоря, когда выходит какая-нибудь партия с другими лозунгами, ее же бьют... Мы сегодня очень близки к охлократии. Возможно, ее элементы используют умышленно некие финансовые группы", - заявил Бортник.

По словам Ермолаева, "демократическая процедура рассматривается, как главный способ обеспечения общего блага, и недостижение этого было часто источником новых интерпретаций конфликтов..."

В то же время ведущий ток-шоу, политолог, Вадим Карасев предупредил, что в современном мире демократия перестала служить простому человеку.

"Не становится ли демократия способом большого вселенского обмана, за которым может последовать жесткое разочарование. Отчего возникла популистская демократия? Из-за того, что современная демократия - искаженная во многом. Она служит не народам, а группе элит", - подытожил Карасев.

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