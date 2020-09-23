"Инсайды говорят, что Тищенко является фаворитом у Зеленского, а Ермак считает его одним из лучших кандидатов. Словом, один лучше другого. То есть вместо зашкваренного промосковскими заявлениями Фокина хотят заменить на не менее зашкваренного Тищенко. Куда уж хуже и куда катится наша страна", - негодует Смолий.

Ранее мы сообщали, что Витольд Фокин сделал скандальное заявление, назвав якобы истинную причину начала войны на Донбассе.

В частности, заместитель главы делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" якобы противоречит Конституции.

Также мы сообщали, что глава ТКГ в Минске Леонид Кравчук рассказал, что во время заседания трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, проходившем 18–19 августа, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года.