Нардеп Николай Тищенко может занять место Витольда Фокина в ТКГ в Минске

Как передает Politeka.net, об этом сообщил политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в Facebook.

"В ОП вместо Фокина рассматривают...Николая Тищенко на должность представителя в ТКГ по Донбассу. Как говорится: ударим «велюром» по переговорам. На самом деле это какой-то ад. Человек, который уже зашкварился где только можно. И с «Велюром» и с высказываниями, и с киевскими выборами...теперь будет решать вопрос "мира" на Донбассе", - возмутился эксперт.

Николай Тищенко

По его словам, такое назначение ничего не изменит в процессе переговоров, а может еще и навредит.
 
"Инсайды говорят, что Тищенко является фаворитом у Зеленского, а Ермак считает его одним из лучших кандидатов. Словом, один лучше другого. То есть вместо зашкваренного промосковскими заявлениями Фокина хотят заменить на не менее зашкваренного Тищенко. Куда уж хуже и куда катится наша страна", - негодует Смолий.

Ранее мы сообщали, что Витольд Фокин сделал скандальное заявление, назвав якобы истинную причину начала войны на Донбассе.

В частности, заместитель главы делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" якобы противоречит Конституции.

Также мы сообщали, что глава ТКГ в Минске Леонид Кравчук рассказал, что во время заседания трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, проходившем 18–19 августа, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года.

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