Как передает Politeka.net, об этом сообщил политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в Facebook.
"В ОП вместо Фокина рассматривают...Николая Тищенко на должность представителя в ТКГ по Донбассу. Как говорится: ударим «велюром» по переговорам. На самом деле это какой-то ад. Человек, который уже зашкварился где только можно. И с «Велюром» и с высказываниями, и с киевскими выборами...теперь будет решать вопрос "мира" на Донбассе", - возмутился эксперт.
В частности, заместитель главы делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" якобы противоречит Конституции.
Также мы сообщали, что глава ТКГ в Минске Леонид Кравчук рассказал, что во время заседания трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, проходившем 18–19 августа, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года.
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Напомним, Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".
Также Politeka сообщала, внучка Фокина не смогла ответить на вопросы школьной программы, видео.
Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.