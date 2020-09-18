Міністр оборони України Андрій Таран зобов'язав штрафувати військових за відкриття вогню у відповідь на обістріли окупантів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію в соцмережі журналіста Юрія Бутусова.

Так, Бутусов повідомив, що Міноборони наказало штрафувати солдат ЗСУ за відкриття вогню у відповідь по російським військам. Також, знгідно з наказом, відтепер будуть штрафувати українських командирів за "невиправдані бойові втрати".

За словами Бутусова, відповідним наказаом Тарана сам захист Батьківщини офіційно прирівняно до адміністративного правопорушення.

Мова йде про наказ №330 міністра оборони України Андрія Тарана від 16.09.2020.

"Цей наказ - підстава притягнути до кримінальної відповідальності самого Тарана, президента Зеленського і головнокомандувача ЗСУ Хомчака, якщо вони наважаться вимагати виконання зрадницьких вимог свого наказу, і якщо вони його негайно не скасують", - заявив Бутусов.

Журналіст також оприлюднив фотографії наказу, який вже надійшов у військові частини на фронті.

Також в наказі прописані всі можливі порушення, за які мають нести відповідальність військові, і суми передбачених за це штрафів.

Бутусов впевнений, що даний наказ суперечить Конституції України, законодавству, які вимагають захищати країну від агресора, а такого "антидержавної маячні" немає в жодній країні НАТО.

"Визначити "невиправдані бойові втрати" може тільки суд, а не наказ міністра. Це не штрафом карається, а вироком, проведенням військово-тактичної експертизи. Навіщо це зроблено? Зеленський по суті руками Тарана не штрафує - а називає службовим правопорушенням захист України", - заявив Бутусов.

Він також прогнозує, що подібні нововведення призведуть до нових схем корупції у ЗСУ.

Нагадаємо, Бутусов закликав ЗСУ ігнорувати наказ Зеленського: "Той, хто ліквідує російських офіцерів, отримає...".

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