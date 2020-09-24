А как вы относитесь к двойному гражданству в Украине?

В Украине есть все шансы для введения двойного гражданства

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга со своим коллегой с Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде



"Для нас это вопрос намного шире, чем только в части украинских венгров. Потому я понимаю, что вам болит именно венгерский вопрос, но это намного шире вопрос. Ответ на ваш вопрос такой: реальные шансы есть", - отметил министр.

Ранее мы сообщали, что блогер и политолог Виктор Таран предложил ввести обязательную службу в армии, для тех, кто желает получить украинское гражданство.

По его словам, желающий должен таким образом доказать, что страна ему не безразлична.

"В стране война. И если человек хочет стать гражданином воюющей страны - он должен доказать, что эта страна ей не безразлична", - отметил он.

Также мы сообщали, что еще весной 2020 года Верховная Рада могла рассмотреть законопроект о двойном гражданстве.

Как сообщает пресс-служба парламента, документ был включен в повестку дня 19 мая, но главы фракций не пришли к единому мнению по поводу документа.

Напомним, что любители "русского мира" взбунтовались против ВСУ на Донбассе, видео: "Зачем вы приехали сюда все?".

Как сообщала Politeka, "русская украинка" Поклонская вызвалась помочь Украине: "они не должны стесняться...".

Также Politeka писала, что украинцам раздадут деньги на карантине, принято решение: "Повезет тем, кто...".