А вы бы хотели возвращения Николая Яновича?

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который проживает в России, оценил свои шансы на возвращение в Украину

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как утверждает экс-премьер, с ним пытались связаться депутаты от "Слуги народа".

"Я свои знания и опыт стараюсь передать тем, кому они нужны. Со стороны Зеленского было несколько звонков на уровне его депутатов", - рассказал Азаров.

В то же время бывший украинский политик не увидел стремления у нынешних властей "вырулить ситуацию".

"Можно встречаться и возвращаться в политику, если ты видишь стремление человека реально вырулить ситуацию и подобрать сильную команду. Я этого не вижу. По тому, что он делает, я вижу, что он растерялся. Он (Зеленский - ред.) не понимает, куда ему дальше плыть, окружение его откровенно слабое, правительство тоже слабое, поэтому, я надеюсь на то, что в стране произойдут перемены", - заявил Азаров.

Ранее на своей странице Николай Азаров заявил, что в 1922 году Украина присоединилась к СССР без многих регионов: Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Крыма и даже Львова.

По его словам, все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза

"Причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", - написал Азаров.

Напомним, Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.

Напомним, беглый Азаров назвал Украину "колонией" и нашел виновных: "весеннее обострение".

Как сообщала Politeka, Азаров пошел против пропаганды Кремля и удивил словами об Украине: «Абсолютное зло».

Также Politeka писала, что Николай Азаров ошарашил украинцев: «на коксе сидит».



