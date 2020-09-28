Известная телеведущая и журналист Ольга Лень высказалась относительно вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией



В частности, она написала на своей странице в сети Facebook, что относительно обострения военных действий вокруг Нагорного Карабаха украинцам вообще не о чем дискутировать.

Телеведущая отмечает, она советовала бы всем примерить на себя похожую ситуацию.

"Украина решила восстановить собственную территориальную целостность и уже отбила в российских оккупационных войск Дебальцево. Интересно, что бы сказало большинство украинцев, если бы от стратегического партнера прилетел в ответ призыв сесть за стол переговоров?", - пишет Ольга Лень.



При этом она напомнила украинцам о сухих фактах, которые следует знать прежде, чем начинать комментировать обострение военной ситуации вокруг Карабаха.

Журналист отметила, что именно Армения оккупировала 20% территории Азербайджана. Кроме того, согласно подписанному президентом Зеленским Стратегии национальной безопасности Украины - Азербайджан является стратегическим союзником Украины.

"Армения ни разу с 2014 года не проголосовала "за" ни одну украинскую резолюцию в ООН. О чем тут вообще можно спорить, если смотреть на свет не через окошко российского телевидения? Все очевидно, кто наш сегодня партнер, а, кто просто сателлит Российской Федерации", - подытожила она.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.