Известная телеведущая и журналист Ольга Лень высказалась относительно вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией
В частности, она написала на своей странице в сети Facebook, что относительно обострения военных действий вокруг Нагорного Карабаха украинцам вообще не о чем дискутировать.
Телеведущая отмечает, она советовала бы всем примерить на себя похожую ситуацию.
"Украина решила восстановить собственную территориальную целостность и уже отбила в российских оккупационных войск Дебальцево. Интересно, что бы сказало большинство украинцев, если бы от стратегического партнера прилетел в ответ призыв сесть за стол переговоров?", - пишет Ольга Лень.
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При этом она напомнила украинцам о сухих фактах, которые следует знать прежде, чем начинать комментировать обострение военной ситуации вокруг Карабаха.
Журналист отметила, что именно Армения оккупировала 20% территории Азербайджана. Кроме того, согласно подписанному президентом Зеленским Стратегии национальной безопасности Украины - Азербайджан является стратегическим союзником Украины.
"Армения ни разу с 2014 года не проголосовала "за" ни одну украинскую резолюцию в ООН. О чем тут вообще можно спорить, если смотреть на свет не через окошко российского телевидения? Все очевидно, кто наш сегодня партнер, а, кто просто сателлит Российской Федерации", - подытожила она.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.