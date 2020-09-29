Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел в США и планирует пробыть там несколько месяцев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Гончарука в соцсети.

Он сообщил о своем вылете в США и прикрепил к посту фото из аэропорта.

Гончарук рассказал, что в этот период в Америке будет происходить "много важного", что в том числе повлияет на Украину.

"Следующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно на Вашингтонщине. Там будет происходить много важного, что будет непосредственно влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны", - написал он.

Кроме того, бывший премьер объяснил свой визит в США тем, что хочет "посмотреть на Украину с расстояния".

Гончарук пообещал делиться мыслями и воплотить некоторые из них после возвращения в Украину.

"Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общая картина видна значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх. Мыслями обязательно буду делиться, а некоторые из них воплотим в жизнь по возвращении. Вернусь сильнее", - написал он.

В комментариях бывшему премьеру пожелали удачи, а некоторые иронизировали по поводу того, на какие деньги Гончарук позволяет себе подобные поездки.

Как известно, Алексей Гончарук возглавлял украинское правительство с августа 2019 по март 2020 года. Он был самым молодым премьер за всю историю независимой Украины.

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