Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вперше зробив заяву щодо своїх президентських амбіцій

Про це повідомляє «Обозреватель».

Відповісти прямо на питання про те, чи хоче він стати президентом Разумков відмовився.

"На сьогодні я Голова Верховної Ради. Саме тут ми з вами знаходимося", - заявив він.

За словами Разумкова, зараз робити подібні заяви неправильно. Також він зазначив, що на сьогоднішній день ще багато обіцянок залишаються невиконаними.

Однак заперечувати бажання стати президентом Разумков теж не став.

"Я думаю, що нічого поганого в цьому [в тому, щоб хотіти стати президентом] немає. Так само, як немає нічого поганого в тому, щоб хотіти стати головою Верховної Ради і прем'єр-міністром. Але для того, щоб щось хотіти , сьогодні треба працювати ", - зазначив він.

"Розумієте, люди багато чого хочуть в цьому житті, але чи здатний ти...», - додав голова парламенту.

Також Разумков зазначив, що в Україні все занадто швидко змінюється.

"Але якщо ми говоримо про ті швидкі зміни і мінливе суспільство, яке є в Україні, розповідати про те, що ти будеш робити через чотири роки і ким ти будеш – щонайменше, несерйозно», - заявив він.

Нагадаємо, раніше нардеп і колишній член партії «Слуга народу» Гео Леорос заявив, що Дмитро Разумков може стати наступним президентом.

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