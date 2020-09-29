Народная депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк привлекла к себе внимание необычайно дорогими образом
Как передает Politeka.net, об этом сообщила журналистка Анна Стешенко на своей страничке в Facebook.
"Народная депутат «Слуги народа» Елена Шуляк в интервью коллеге Виталию Тысячному пожаловалась на мою скромную персону. Мол, написала я в своё время о ее сумке Chanel стоимостью больше $7 тыс. Но все это неправда. А дорогих брендов в ее гардеробе нет. Вероятно, пресс-служба депутата предоставила фото для интервью и «дала в штангу»", - отметила журналист.
"Народная депутат «Слуги народа» Елена Шуляк в интервью коллеге Виталию Тысячному пожаловалась на мою скромную персону. Мол, написала я в своё время о ее сумке Chanel стоимостью больше $7 тыс. Но все это неправда. А дорогих брендов в ее гардеробе нет. Вероятно, пресс-служба депутата предоставила фото для интервью и «дала в штангу»", - отметила журналист.
По ее словам, брендовые вещи в гардеробе народной избранницы все же есть и стоят они немало.
"На одном из них Шуляк на фоне Рады с сумкой Bottega Veneta за 1873 евро. Такую же в другом цвете и магазине можно заказать за 81.758 грн. На ножках — узнаваемые по фирменному бантику туфли Salvatore Ferragamo, стоимость которых изначально тоже больше 20 тыс.грн. В ушах — элегантная и вечная классика Van Cleef из коллекции Alhambra за 117.558 грн. В этом случае напрашивается одно: «вы или трусы оденьте, или крестик снимите»", - отметила журналистка и прикрепила снимки-доказательства.
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