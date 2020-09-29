Участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольд Фокин заявил, что "нет подтверждений", что на Донбассе воюют Россия с Украиной

Как передает Politeka, об этом 87-летний бывший премьер-министр Украины и заместитель руководителя делегации Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе сказал во время заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Трансляцию заседания вел на своей странице в соцсети глава комитета Роман Лозинский ("Голос").

Так, в ответ на вопрос нардепа от партии "Слуга народа" Дмитрия Гурина Витольд Фокин заявил, что он не уверен, что Россия воюет с Украиной на Донбассе.

"Подтверждений того, что идет война между Российской Федерацией и Украиной, я не вижу", - заявил Фокин.

Он также отметил, что он не является политиком, поэтому ему сложно сформулировать позицию по этому поводу.

Фокин также назвал Россию "контрагентом", с которым Украина имеет разногласия.

Член "мінської групи" Вітольд Фокін відповідає на запитання народних депутатів з приводу своїх небезпечних заяв у ЗМІ про Донбас. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Gepostet von Roman Lozynskyi am Dienstag, 29. September 2020

"У него уже маразм. За такое не судят", "Деду уже пора на пенсию", "Гоните прочь старого маразматика! Он там высказывает личное мнение, а представляет целое государство", - пишут в комментариях.

Напомним, Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".

Также Politeka сообщала, внучка Фокина не смогла ответить на вопросы школьной программы, видео.

Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.