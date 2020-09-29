Участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольд Фокин заявил, что "нет подтверждений", что на Донбассе воюют Россия с Украиной
Как передает Politeka, об этом 87-летний бывший премьер-министр Украины и заместитель руководителя делегации Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе сказал во время заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
Трансляцию заседания вел на своей странице в соцсети глава комитета Роман Лозинский ("Голос").
Так, в ответ на вопрос нардепа от партии "Слуга народа" Дмитрия Гурина Витольд Фокин заявил, что он не уверен, что Россия воюет с Украиной на Донбассе.
"Подтверждений того, что идет война между Российской Федерацией и Украиной, я не вижу", - заявил Фокин.
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Он также отметил, что он не является политиком, поэтому ему сложно сформулировать позицию по этому поводу.
Фокин также назвал Россию "контрагентом", с которым Украина имеет разногласия.
"У него уже маразм. За такое не судят", "Деду уже пора на пенсию", "Гоните прочь старого маразматика! Он там высказывает личное мнение, а представляет целое государство", - пишут в комментариях.
Напомним, Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".
Также Politeka сообщала, внучка Фокина не смогла ответить на вопросы школьной программы, видео.
Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.