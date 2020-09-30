Бывший Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, что у него онкологическое заболевание

Ошеломляющее признание он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

«Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8 часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия. Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много и которые мы вместе сильны. Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой. Ven seremos!», – говорится в сообщении.

Публикацию политик дополнил общим фото с женой Ириной.

Под постом 55-летнего Луценко свои комментарии оставили ряд известных украинских деятелей, артистов и чиновников, среди которых Дмитрий Ярош, Мария Бурмака, Владимир Арьев, Роман Насиров и другие.

Как известно, Юрий Луценко во время президентства Порошенко был генпрокурором Украины и членом СНБО. В 2014 году он избран народным депутатом Верховной Рады 8 созыва от БПП. Был членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и председателем фракции БПП.

Отметим, что в прошлом году 54-летняя жена Юрия Луценко сложила депутатские полномочия из-за того, что у нее тоже были проблемы со здоровьем.

«Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла по состоянию здоровья», – сообщила она в начале ноября 2019 года.

Напомним, эксперт объяснил, как Луценко испортил международный имидж Украины: «ради собственной выгоды».

Как сообщала Politeka, Луценко опозорился нелепой выходкой с оружием, украинцы не оценили.

Также Politeka писала, что Луценко покинул Украину после встречи Зеленского с Трампом.