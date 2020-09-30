Эксперт напомнил, что Фокин выступал на комитете не как политик

Пятый президент Украины Петр Порошенко Минскими договоренностями фактически подписал "акт капитуляции" страны в войне на Донбассе

Как передает Politeka, такое мнение высказал политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире телеканала NewsOne.

Так, комментируя новый скандал вокруг Витольда Фокина, Чаплыга подчеркнул, что в комитете Верховной Рады Фокин выступает как представитель ТКГ, а не как политик. Задача Фокина на комитете, по словам Чаплыги, состоит в том, чтобы "взять бумагу, ручку и найти ту форму, как все имплементировать".

"И он на самом деле говорит то, что понятно любому в мире, любому эксперту. Он называет то, что уже давно прописано. Он называет вещи, что за чем следует. И не мы это придумали, и не нами это написано", - подчеркнул эксперт.

При этом, по его мнению, именно Петр Порошенко избрал для Украины путь капитуляции.

"Лично я считаю, что Минск - это акт капитуляции, подписанный Порошенко. Хочешь ты того или нет, страна не может со сменой президента изменить парадигму", - считает Чаплыга.

При этом, по его словам, другого выхода теперь нет - Минские соглашения придется выполнять.

"На тот момент подписали акт капитуляции по сути - да. Эти Минские (соглашения - ред.) нам как серпом по пятой точке, но другого варианта нет вообще. Тогда вообще взрывается вся страна, если их не имплементировать", - считает он.

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