Нардеп Николай Тищенко подтвердил, что будет заниматься вопросами Донбасса

Как передает Politeka.net, об этом народный избранник от "Слуги народа" сообщил на своей страничке в Facebook.

"Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу", - поделился Тищенко.
 
По словам нардепа, он будет делать все, чтобы поскорее наступил мир.
 
"Моя позиция неизменна, и она аналогична позиции Президента. «Нет той стороны». Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача - объединить семьи, объединить людей, объединить Украину", - подчеркнул нардеп.

Пользователи сети были не столь уверены в успехах депутата в новом амплуа.  

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"Они что смеются над нами! Он же двух слов связать не может, а чтобы эти слова были разумными, так об этом и мечтать нечего!", "Было бы смешно, если бы не так грустно", "По моему в ВР все сошли с ума", "Офигеть! Что, более умного и квалифицированного человек не нашлось?", - писали украинцы в сети.


 
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