Нардеп Николай Тищенко подтвердил, что будет заниматься вопросами Донбасса
Как передает Politeka.net, об этом народный избранник от "Слуги народа" сообщил на своей страничке в Facebook.
Пользователи сети были не столь уверены в успехах депутата в новом амплуа.
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"Они что смеются над нами! Он же двух слов связать не может, а чтобы эти слова были разумными, так об этом и мечтать нечего!", "Было бы смешно, если бы не так грустно", "По моему в ВР все сошли с ума", "Офигеть! Что, более умного и квалифицированного человек не нашлось?", - писали украинцы в сети.
Напомним, Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".
Также Politeka сообщала, внучка Фокина не смогла ответить на вопросы школьной программы, видео.
Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.