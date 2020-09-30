Представителя Украины на переговорах в Минске Витольда Фокина уволили, потому что он "не знал, между кем идет война" на Донбассе
Как передает Politeka, об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.
"Представитель Украины на переговорах о мире уволен, потому что он не знал между кем идет война. Назначение по просьбе подруги, заявления, которые "не отражают официальную позицию", увольнение через два месяца", - написал Бутусов.
По мнению украинского журналиста, Фокина отстранили от переговоров, "чтобы не втягиваться в скандал", увидев бурную реакцию общества на скандальные заявления представителя Украины в ТКГ.
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"Бросили дедушку, которого не жалко, для озвучивания текстов, которые сами произносить боятся. Получили реакцию - и спрятались, чтобы не втягиваться в скандал. Внутренняя и внешняя политика стала политикой прогибов. Получили окрик из Кремля - ставим Фокина. Получили окрик от Фейсбука - снимаем Фокина. Нет никаких правил, никакого видения вперед - рефлексия касается сегодняшнего дня", - отметил Бутусов.
Как известно, 30 сентября на официальном сайте президента Украины появился указ об увольнении Фокина.
"...вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе В. Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в тексте указа.
Напомним, Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".
Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.
Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.