Представителя Украины на переговорах в Минске Витольда Фокина уволили, потому что он "не знал, между кем идет война" на Донбассе

Как передает Politeka, об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

"Представитель Украины на переговорах о мире уволен, потому что он не знал между кем идет война. Назначение по просьбе подруги, заявления, которые "не отражают официальную позицию", увольнение через два месяца", - написал Бутусов.

По мнению украинского журналиста, Фокина отстранили от переговоров, "чтобы не втягиваться в скандал", увидев бурную реакцию общества на скандальные заявления представителя Украины в ТКГ.

"Бросили дедушку, которого не жалко, для озвучивания текстов, которые сами произносить боятся. Получили реакцию - и спрятались, чтобы не втягиваться в скандал. Внутренняя и внешняя политика стала политикой прогибов. Получили окрик из Кремля - ставим Фокина. Получили окрик от Фейсбука - снимаем Фокина. Нет никаких правил, никакого видения вперед - рефлексия касается сегодняшнего дня", - отметил Бутусов.

Как известно, 30 сентября на официальном сайте президента Украины появился указ об увольнении Фокина.

"...вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе В. Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в тексте указа.

Напомним, Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".

Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.