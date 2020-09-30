Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо висловлювань Вітольда Фокіна

За його словами, В офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна. Відповідну заяву опублікувала прес-служба президента.

У заяві наголошується, що людина, яка представляє країну повинна вміти розділяти особисту позицію і позицію держави.

"Очевидно, що кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Якщо є розбіжності в позиціях, а власне бачення, яким би воно не було, відрізняється від державного, потрібно обирати державне до тих пір, поки представляєш державу. Не особисте, а саме державне бачення", - йдеться в заяві.

Зеленський підкреслив, що офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю і політичною правдою.

"Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України і має вирішальний вплив на все, що там відбувається", - повідомляється в прес-службі президента.

Відзначається, що заявам Фокіна, які категорично розходяться з офіційною позицією держави, вже дана належна оцінка.

Нагажаємо, Фокін відзначився низкою скандальних заяв по Донбасу. Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів.

Нагадаємо, Фокін придумав, кого поставити на чолі "ДНР" і "ЛНР".

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