Экс-первый заместитель главы украинской делегации в Минской ТКГ и первый глава Кабмина Украины Витольд Фокин высказался о своем увольнении

По словам Фокина, он искренне хотел прояснить свою позицию относительно участия России в войне на Донбассе. Он думал, что во время заседания профильного Комитета Верховной Рады его услышат и к нему прислушаются, но этого так и не произошло. Его буквально задели за живое увольнением.

Об этом сообщает издание Vesti.ua.

"Я хотел прояснить свою позицию. Искренне надеялся, что меня услышат и поймут. Думал, что это поможет уточнить некоторые моменты, которые вызвали дискуссию из-за моих фраз. Эти слова некоторые СМИ вырвали из контекста. Но, к сожалению, этого не случилось", - заявил Фокин.

Напомним, Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.

Кроме того, Фокин последовательно отстаивал позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу.

После этих скандальных заявлений Фокина все же отстранили от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, Зеленский отчитал Фокина за слова об отсутствии сражения с Россией.

Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.