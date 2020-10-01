Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо высказался об увольнении Витольда Фокина из ТКГ

Свое мнение о скандале с первым премьер-министром Украины Сивохо озвучил вечером в среду, 30 сентября, во время включения в прямом эфире телеканала "Украина 24", передает Обозреватель.

В частности, он поддержал Витольда Фокина после увольнения с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Опять травля, пошлая и мерзка. Как пошлые и мерзкие те, кто ее организовал. Мне это знакомо. В очередной раз голос разума закричали и освистали", – заявил он.

Обиженный за свое увольнение Сивохо также похвалил Витольда Фокина за его позицию по Донбассу.

"Витольду Павловичу, конечно, большой респект за позицию. И хочу поблагодарить тех, кто вернул Фокина в активную политику. Спасибо, что сделали ему хороший пиар. Теперь в команде мира появился еще один опытный и сильный игрок", – сказал Сивоху.

Напомним, Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу.

Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров. Кроме того, он заявлял, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.

Напомним, Зеленский отчитал Фокина за слова об отсутствии сражения с Россией.

Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.