Жесткие карантинные меры позволили сбить первую волну китайского вируса в Украине

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ровенскую область, передает «Цензор.НЕТ».

«У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к трудностям в экономике Украины и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране - это кризис в каждой семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими», – цитирует издание главу государства.

Свое влияние на ситуацию оказал и тот фактор, что в Европе эпидемия началась раньше, что позволило Украине оценить ее последствия и подготовиться к ней.

Тем временем в стране за последние сутки снова установлен эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациента выздоровели.

Больше всего случаев заболевания – в Харьковской области, вирус подтвердился у 450 человек. Четверо жителей региона умерли от осложнений.

Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у 213 028 жителей Украины, из них 4 193 умерли, 94 443 выздоровели. Сейчас эта болезнь активна у 114 392 жителей Украины.

В Минздраве заявляют, что рост количества зараженных «очевиден». Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко ответил на вопрос, мучающий миллионов украинцев, будет ли второй полный карантин после выборов 25 октября, мол «все регионы сделают «красными» и всех закроют».

"Никто не будет никого закрывать в Украине на полный карантин, если люди и бизнес будут придерживаться санитарных норм и эпидемию удастся контролировать... По поводу национального локдауна. Я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом", - разъяснил он.

Напомним, ужесточение карантина с 28 сентября, кто из украинцев в зоне риска: "В течение следующих 14 дней..."

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