Жесткий карантин для всей Украины могут ввести в любое время
Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил.
По его словам, все может произойти уже в октябре.
"На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом... Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - заявил он.
Возвращение главной звезды в "Квартал 95", Кошевой сделал громкое заявление: "Знаю, что все просят..."
«Залетела, что ли?»: Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности
Пышногрудая «невеста» Харламова подразнила клубничками, заставив мужчин краснеть: «Запрещенка»
С украинцев сдерут по 16 тыс. гривен, вскрылся сюрприз госбюджета-2021: «С каждого, включая новорожденных…»
Украинцы по-разному отреагировали на такой прогноз заместителя министра здравоохранения.
Также мы сообщали, что Владимир Зеленский в одном из последних интервью заявил, что власти не могут рисковать как гражданами Украины, так и иностранцами, которые приезжают в страну. Поэтому Зеленский считает, что решение о запрете на въезд для иностранцев является правильным.
Напомним, в шаге от "красной" зоны: днепрян массово "косит" китайский вирус, появились тревожные данные.
Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.
Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в МОЗ раскрыли детали.