Жесткий карантин для всей Украины могут ввести в любое время

Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил.

По его словам, все может произойти уже в октябре.

"На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом... Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - заявил он.

виктор ляшко, карантин

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Украинцы по-разному отреагировали на такой прогноз  заместителя министра здравоохранения.

"Посадить всех по домам, чтобы не было митингов и недовольных выборами", "Задолбали все закрывать. А жить на что?", "При чем здесь "посадить дома", если власть ничего не делает. Деньги разворовали, больницы не оборудованы, лекарств нет, маски распродали, тест сделать бесплатно невозможно. Люди лечатся за свой счет. А власть только запугивает", - писали украинцы в сети.

Отметим, что  Украине за последние сутки (23 сентября) выявили 3372 новых случая инфицирования китайским вирусом. С начала пандемии в Украине диагностировали болезнь у 188 106 человек, из них 3757 – умерли, 83458 – выздоровели, а 100 891 человек продолжает бороться с болезнью.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский в одном из последних интервью заявил, что власти не могут рисковать как гражданами Украины, так и иностранцами, которые приезжают в страну. Поэтому Зеленский считает, что решение о запрете на въезд для иностранцев является правильным.

Напомним, в шаге от "красной" зоны: днепрян массово "косит" китайский вирус, появились тревожные данные.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в МОЗ раскрыли детали.


     
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