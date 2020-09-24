"Посадить всех по домам, чтобы не было митингов и недовольных выборами", "Задолбали все закрывать. А жить на что?", "При чем здесь "посадить дома", если власть ничего не делает. Деньги разворовали, больницы не оборудованы, лекарств нет, маски распродали, тест сделать бесплатно невозможно. Люди лечатся за свой счет. А власть только запугивает", - писали украинцы в сети.

Отметим, что Украине за последние сутки (23 сентября) выявили 3372 новых случая инфицирования китайским вирусом. С начала пандемии в Украине диагностировали болезнь у 188 106 человек, из них 3757 – умерли, 83458 – выздоровели, а 100 891 человек продолжает бороться с болезнью.