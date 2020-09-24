В Украине началась вторая волна заболевания китайским вирусом

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Братиславе в четверг, 24 сентября.

Президент отметил, что сейчас во всем мире наблюдается рост количества заражений, в том числе и в Украине.

"Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд иностранным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна, мы смогли ее остановить. Тогда на 40 миллионов украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что Украина не может рисковать ни своими гражданами, ни гражданами из других стран, которые приезжают.

"Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно", – резюмировал Зеленский.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 24. September 2020

Отметим, за сутки 23 сентября положительный результат теста на китайский вирус получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели, были госпитализированы 685 человек.

По количеству новых случаев в сутки на первое место снова вышел Киев, но на втором теперь Днепропетровская область; также все ухудшаются показатели Запорожской и Донецкой областей.

Всего в Украине сейчас китайским вирусом болеют 100 891 человек, ведь из 188 106 случаев, зафиксированных за все время пандемии, 3 757 стали летальными, а 83 458 человек уже переболели.

Напомним, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 21 сентября в Украине обновили зонирование, которое продлится две недели. В некоторых населенных пунктах карантин был усилен.

В то же время Ивано-Франковск, Тернополь, Коломыя, Калуш и Черновцы вышли из "красной" зоны. Киев остался в "оранжевой". В этой зоне будут действовать следующие ограничения:

- проведение массовых мероприятий с участием до 220 людей с учетом 1 человек на 10 м;

- запрещена работа заведений размещения, кроме гостиниц;

- в профессиональных и учреждениях высшего образования разрешено обучение группами до 20 человек;

- временное ограничение на проведение плановых госпитализаций. Исключение — медпомощь беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаи, когда есть риск для жизни пациента;

- запрещена деятельность спортзалов, кроме заведений, которые могут обеспечить не более 1 человека на 10 м;

- запрещена работа санаториев и лагерей;

- в общественном транспорте может быть заполнено 50% сидячих мест.

Как сообщалось, по состоянию на начало текущих суток (24 сентября) в мире зарегистрировано 32 миллиона 90 тысяч случаев заражения китайским вирусом.

За минувшие сутки было выявлено 314 тысяч новых больных. Больше всего в Индии, США и Бразилии. Также более 10 тысяч случаев зафиксировали во Франции, Аргентине, Израиле и Испании.

За этот же период от осложнений умерли 6323 человека.

Напомним, лекарства в Украине будут продавать по-новому, важное разъяснение Минздрава

Как сообщала Politeka, украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали