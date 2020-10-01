Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, раскритиковал положения дел в стране

Как передает Politeka.net, соответствующий пост он посвятил на свое страничке в Twitter.

"Я не ожидал, что в Украине проявится столько мерзавцев! Страна превратилась в террористическое государство, где подлость стала честностью… Все же, я надеюсь, что Украина вернется на правильный путь", - сообщил бывший украинский политик.

К посту он прикрепил снимок, приравнял буквально всех националистически настроенных людей в Украине к мерзавцам.

В сети раскритиковали такое сравнения Азарова, а некоторые даже усомнились в том, что фото было сделано в Украине.

"Главное, что с Украины сбежало два мерзавца","Мы тут очень ждем Вас , Николай. Пожалуйста, вернитесь ! Нары готовы!", "Проворовавшийся горе чиновник, льёт крокодильи слезы, ваши советы и оценки уже никому не нужны давно", - писали под постом Азарова.

Ранее на своей странице Николай Азаров заявил, что в 1922 году Украина присоединилась к СССР без многих регионов: Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Крыма и даже Львова.

По его словам, все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза.

"Причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", - написал Азаров.

Напомним, Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.

Напомним, беглый Азаров назвал Украину "колонией" и нашел виновных: "весеннее обострение".

Как сообщала Politeka, Азаров пошел против пропаганды Кремля и удивил словами об Украине: «Абсолютное зло».

Также Politeka писала, что Николай Азаров ошарашил украинцев: «на коксе сидит».



