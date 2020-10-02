"Просто испугались, вот и все"

"Слуги народа" отменили свою поездку на Донбасс, потому что банально испугались находиться на линии разграничения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".

Так, нардепы из пропрезидентской фракции, которые в пятницу, 2 октября, после заседания Верховной Рады собирались на линию разграничения на Донбассе, отменили свою поездку.

Источники в "Слуге народа" сообщили, что причиной отмены поездки стал страх, что на Донбассе по депутатам "жахнут".

"На Донбасс никто не едет. Могут писать о коронавирусах, о чем угодно, но правда такова: многие боятся. У некоторых страх вообще до абсурда доведен. Мол, мы поедем, по нам жахнут, и будут перевыборы. Якобы это такой план. Но это бред, конечно, просто боятся ехать. Вот и все. Поездку не перенесли на конкретную дату. Вряд ли вся фракция поедет когда-то, но есть депутаты, которые хотели бы съездить, но их немного", - сообщил источник.

Как известно, ранее нардепы от "Слуги народа" заявили, что намерены посетить Донбасс.

"В пятницу после окончания заседания Рады полетим на линию разграничения. В субботу - обратно", - сообщали "слуги".

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