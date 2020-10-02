А что бы сказали о Витольде Фокине?

Внучка бывшего заместителя главы ТКГ в Минске Мария Фокина поблагодарила украинцев за их отношение к дедушке



Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Insagram.



"Очень приятно, сколько тёплых слов, сказали и написали о моём прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь)) Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают своё восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова! Я верю в Украину!", - отметила певица в подписи к снимку, на котором они позируют вместе с дедушкой.

Напомним, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин участвовал в переговорах по Донбассу чуть больше месяца. За это время он успел сделать ряд очень спорных и резонансных заявлений.

Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров. Кроме того, он заявлял, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.

Впоследствии, резидент Владимир Зеленский уволил Фокина с должности первого замглавы украинской делегации минской ТКГ и вывел его из состава группы.

Напомним, Зеленский отчитал Фокина за слова об отсутствии сражения с Россией.

Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.