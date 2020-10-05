Азербайджан послал письмо к Украине из-за войны в Нагорном Карабахе

В частности, глава Генпрокуратуры Азербайджана Камран Алиев обратился за помощью к Украине из-за Нагорного Карабаха.



В пресс-службе Генпрокуратуры сообщается, что он отправил письмо Генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой и генпрокурорам другим стран, еще уведомления получили министры юстиции некоторых государств.

В частности, Алиев просит, чтобы генпрокуроры и министры не допустили выезда этнических армян с территории тех стран, где они находятся, а закрыли для них границы. Он опасается, что те поедут добровольцами в Нагорный Карабах и будут принимать участие в военных действиях.

Как заверил Алиев, Азербайджан обратился к Украине и ряду других стран из-за того, что именно в этих государствах находится значительное число армянской диаспоры.

Стоит уточнить, что соответствующая просьба была направлена к генпрокурорам и министрам юстиции США, Канады, Германии, России, Украины, Беларуси, Бразилии, Франции, Польши, Болгарии, Австралии, Узбекистана, Ливана, Греции, Сирии, Ирака, Ирана, Уругвая и Грузии.

Как известно, полномасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились - в ночь на 27 сентября.

Обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди мирных жителей.

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