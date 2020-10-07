Главарь "ДНР" Денис Пушилин потребовал от Украины прямого диалога с оккупационными властями "Л/ДНР"

Его слова передает издание "Диалог.ua".

Пушилина возмутило заявление президента Украины том, что Киев не может остановить войну на Донбассе без диалога с РФ.

"Он (Зеленский – ред.) высказывает якобы стремление "остановить войну", для чего, по его мнению, нужно разговаривать с Россией и вместо того чтобы реально идти к миру в диалоге с "республиками" как со второй стороной конфликта, он жестко вычищает всех, кто предлагает этот единственно возможный мирный путь", — заявил Пушилин, вероятно, намекая на Витольда Фокина, которого президент Украины своим указом отправил в отставку.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Politico Europe озвучил мнение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет разговаривать с властями страны-агрессора - то есть с Владимиром Путиным.

"Я бы расставил здесь очень правильно точки: в каком смысле не хочет говорить президент Украины с президентом России, и кто именно распространяет информацию в СМИ о том, что Украина не должна говорить с Россией. Уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией", - отметил президент.

Напомним, Сивохо высказался об увольнении Фокина: "Голос разума закричали и освистали".

Также Politeka сообщала, что Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как писала Politeka, в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.