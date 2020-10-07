

По его словам, информационное агентство Министерства обороны начало продвигать среди военнослужащих интервью президента Зеленского про необходимость мирных переговоров с Путиным, как единственной возможности возвращения территорий Украины. Бутусов считает, что таким образом украинских воинов деморализуют. Бутусов считает, что таким образом украинских воинов деморализуют.

"Может спросить украинских героев - а зачем они пошли на войну, если можно было заглянуть в глаза Путину и помириться? Почему Азербайджан способен проводить самостоятельную политику, отставляя в сторону Минские соглашения, выстраивая с Путиным равные отношения, а Украина должна идти к Путину на поклон?", - задался вопросом журналист.

По его словам, такие словам президента "оскорбляют украинскую армию".

"Мне казалось, что во время войны информагентство Минобороны должно заниматься укреплением боевого духа армии, а за мир агитируют в МИДе, это другое ведомство. Снимите эту глупую цитату, это оскорбление для армии, это просто стыдно...", - подытожил Бутусов.