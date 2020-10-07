Президент Владимир Зеленский высказался о сотрудничестве Украины и ЕС

Глава государства отметил, что на Евросоюз приходится 40% торговли Украины, но Киев хочет продавать еще больше товаров в ЕС. Кроме того, он напомнил, что 6 лет назад было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. Зеленский добавил, что уже был подан документ о расширении сотрудничества Украины и ЕС.

Об этом он написал в своей колонке для "Европейской правды".

"Евросоюз не имеет таких соглашений ни с кем вне своих пределов. Сейчас более 40% нашей торговли приходится на ЕС, это сделало Европейский Союз главным торговым партнером Украины. Но, как и каждому, кто растет, нам уже нужно больше. Наши предприниматели хотят и могут продавать в страны ЕС больше товаров. Соответствующий позиционный документ мы передали партнерам из Евросоюза", – отметил украинский лидер, рассказывая, что Украина сделала важный шаг в этом направлении.

По его словам, на закрытых переговорах президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что высоко ценит реформы, которые внедряет Украина, а соглашение имеет большой "дополнительный потенциал" и об этом стоит серьезно поразмыслить.

"Мы ценим выделение Украине 190 млн евро для помощи в борьбе с коронавирусом. Однако я еще раз подчеркнул: наша страна имеет все мощности для массового производства вакцины, когда ее изобретут", – добавил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский рассказал, что помогает Украине в борьбе с Россией. Он пояснил, что Европейский Союз помогает Украине отстаивать суверенитет и территориальную целостность, вводя санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса. Именно это является одним из лучших средств для сдерживания и ослабления России.

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.