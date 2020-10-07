Президент России Владимир Путин заявил, что готов содействовать восстановлению российско-украинских отношений

С таким утверждение российский лидер выступил во время в ходе встречи с Виктором Медведчуком, передает "РБК Украина".

"Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы отношения восстанавливались", — отметил президент России.

А вот украинцы не поверили в такой жест доброй воли от Владимира Путина, а некоторые даже предложили свои условия российскому лидеру.

"Даже если объединить всех брехунов мира его не переврет никто, это стиль его существования соврать или уничтожить", "Да какие проблемы, уходит с Крыма и Донбасса, все убытки, репарации и тогда можно и поговорить", "Аннексировал Крым, разорил Донецк и Луганск, а теперь собрался. Походу санкции нормально жарят", "Врет, как обычно. Он ради Украины готов практически на все. Даже на дерибан России. Только бы в Княжий Град ясным солнышком", - писали в сети.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

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