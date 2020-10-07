Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий сприяти відновленню російсько-українських відносин

З таким твердження російський лідер виступив під час в ході зустрічі з Віктором Медведчуком, передає "РБК Україна".

"Ми зі свого боку будемо робити все, що від нас залежить для того, щоб відносини відновлювалися", — зазначив президент Росії.

А ось українці не повірили в такий жест доброї волі від Володимира Путіна, а деякі навіть запропонували свої умови російському лідеру.

"Навіть якщо об'єднати всіх брехунів світу його не перебреше ніхто, це стиль його існування збрехати або знищити", "та які проблеми, йде з Криму і Донбасу, всі збитки, репарації і тоді можна і поговорити", "анексував Крим, розорив Донецьк і Луганськ, а тепер зібрався. Походу санкції нормально смажать", "Бреше, як зазвичай. Він заради України готовий практично на все. Навіть на дерибан Росії. Тільки б в Княжий Град ясним сонечком", - писали в мережі.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

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