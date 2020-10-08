Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита в Брюсселе
Как передает Politeka, на Telegram-канале главы государства отмечается, что этот саммит "дал конкретику".
Зеленский подчеркнул, что Украина уверенно идет к полноправному членству в Евросоюзе, и именно это является главным итогом встреч в Брюсселе.
Кроме того, по словам президента, Украина получит "промышленный безвиз", что даст больше возможностей для украинского экспорта.
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"Уже начала работу соответствующая экспертная миссия. То есть больше рынков сбыта, больше конкурентных возможностей, больше рабочих мест, больше технологий", - говорится в сообщении.
Также Зеленский рассказал, что Украина получит "Открытое небо" - в ближайшее время будет подписано соглашение о совместном авиапространстве с ЕС.
По словам главы государства, Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину от коронавируса, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых.
"Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами", - обратился Зеленский к украинцам.
Что же касается безвиза, по словам Зеленского, были "полностью сняты опасения" по этому вопросу.
Также Зеленский сообщил, что на саммите обсуждалась в том числе и тема переговоров по Донбасу в рамках ТКГ в Минске. Глава государства уверяет, что ЕС оказывает поддержку Украине в этом вопросе, и все формулировки "100% проукраинские".
Как известно, саммит Украина-ЕС был уже 22-м по счету.
Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом через Украину.
Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.
Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимый" режим.