Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита в Брюсселе

Как передает Politeka, на Telegram-канале главы государства отмечается, что этот саммит "дал конкретику".

Зеленский подчеркнул, что Украина уверенно идет к полноправному членству в Евросоюзе, и именно это является главным итогом встреч в Брюсселе.

Кроме того, по словам президента, Украина получит "промышленный безвиз", что даст больше возможностей для украинского экспорта.

"Уже начала работу соответствующая экспертная миссия. То есть больше рынков сбыта, больше конкурентных возможностей, больше рабочих мест, больше технологий", - говорится в сообщении.

Также Зеленский рассказал, что Украина получит "Открытое небо" - в ближайшее время будет подписано соглашение о совместном авиапространстве с ЕС.

По словам главы государства, Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину от коронавируса, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых.

"Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами", - обратился Зеленский к украинцам.

Что же касается безвиза, по словам Зеленского, были "полностью сняты опасения" по этому вопросу.

Также Зеленский сообщил, что на саммите обсуждалась в том числе и тема переговоров по Донбасу в рамках ТКГ в Минске. Глава государства уверяет, что ЕС оказывает поддержку Украине в этом вопросе, и все формулировки "100% проукраинские".

Как известно, саммит Украина-ЕС был уже 22-м по счету.

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом через Украину.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимый" режим.