Президент Володимир Зеленський висловився про співпрацю України та ЄС

Глава держави зазначив, що на Євросоюз припадає 40% торгівлі України, але Київ хоче продавати ще більше товарів в ЄС. Крім того, він нагадав, що 6 років тому було підписано угоду про асоціацію з ЄС. Зеленський додав, що вже був поданий документ про розширення співпраці України та ЄС.

Про це він написав у своїй колонці для "Європейської правди".

"Євросоюз не має таких угод ні з ким поза своїми межами. Зараз більше 40% нашої торгівлі припадає на ЄС, це зробило Європейський Союз головним торговельним партнером України. Але, як і кожному, хто росте, нам вже потрібно більше. Наші підприємці хочуть і можуть продавати в країни ЄС більше товарів. Відповідний позиційний документ ми передали партнерам з Євросоюзу", - зазначив український лідер, розповідаючи, що Україна зробила важливий крок у цьому напрямку.

За його словами, на закритих переговорах президент Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що високо цінує реформи, які впроваджує Україна, а угода має великий "додатковий потенціал" і про це варто серйозно подумати.

"Ми цінуємо виділення Україні 190 млн євро для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Однак я ще раз підкреслив: наша країна має всі потужності для масового виробництва вакцини, коли її винайдуть", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що допомагає Україні в боротьбі з Росією. Він пояснив, що Європейський Союз допомагає Україні відстоювати суверенітет і територіальну цілісність, вводячи санкції проти Росії за окупацію Криму і Донбасу. Саме це є одним з кращих засобів для стримування та послаблення Росії.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.

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