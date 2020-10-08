Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк призвал власти мобилизоваться в связи со сложившейся ситуацией в стане
Как передает Politeka.net, видеообращение политик опубликовал на своей страничке в Facebook.
Яценюк подчеркнул, что государство сегодня сражается на двух фронтах: первый - на Донбассе, второй - борьба с "китайским" вирусом.
"Сейчас нужна мобилизация всех и вся. И в первой, и во второй войне мы должны выиграть и для этого еще есть шанс. Капитуляция недопустима!" – заявил Яценюк.
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Украинцы не сильно прислушались к такому призыву политика, а некоторые припомнили ему былые обещания.
"Военкомат и вперед", "Еще забор не достроил", "Пусть сначала исполнит обещанное с трибуны майдана. Яценюк, мы все еще ждем: куля в лоб, так куля в лоб!", "И вы Арсений на передовую, и депутатов с собой берите", "Верни деньги за стену и всем хватит", - писали в сети.
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