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Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк призвал власти мобилизоваться в связи со сложившейся ситуацией в стане

Как передает Politeka.net, видеообращение политик опубликовал на своей страничке в Facebook.

Яценюк подчеркнул, что государство сегодня сражается на двух фронтах: первый - на Донбассе, второй - борьба с "китайским" вирусом.

"Сейчас нужна мобилизация всех и вся. И в первой, и во второй войне мы должны выиграть и для этого еще есть шанс. Капитуляция недопустима!" – заявил Яценюк.

Украинцы не сильно прислушались к такому призыву политика, а некоторые припомнили ему былые обещания.

"Военкомат и вперед", "Еще забор не достроил", "Пусть сначала исполнит обещанное с трибуны майдана. Яценюк, мы все еще ждем: куля в лоб, так куля в лоб!", "И вы Арсений на передовую, и депутатов с собой берите", "Верни деньги за стену и всем хватит", - писали в сети.

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