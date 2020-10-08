Украина и Великобритания подписали важное соглашение о сотрудничестве в различных отраслях
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.
Так, 8 октября, во время визита руководства Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским было подписано соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией.
Подписание этого документа Кулеба назвал историческим моментом.
"Исторический момент: соглашение подписано. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше сотрудничества между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - Западный и Восточный - стали еще ближе", - написал он.
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Следует отметить, что документ, подписанный во время визита главы государства Владимира Зеленского в Лондон, заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.
Также Кулеба сообщил, что у Лондоне обсудили сотрудничество Украины и Великобритании с советником премьер-министра Дэвидом Кварри.
"Новое соглашение открывает новые амбициозные перспективы. Говорили о вызовах безопасности милитаризации Крыма и о совместном противодействии гибридным угрозам, в частности со стороны РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине может появиться военная база Великобритании.
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