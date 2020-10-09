Украина и Великобритания могут вместе создать ракетный катер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что в в Лондоне обсуждался вопрос сотрудничества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в развитии и повышении возможностей военно-морских сил ВСУ.

В частности, речь шла о том, чтобы современные, совместимые со стандартами НАТО, ракетные катера создавались в Украине на мощностях отечественных предприятий.

Также было высказано предложение создать совместный украинско-британский проект по созданию ракетного катера, в котором были бы учтены пожелания военных Вооруженных сил Украины.

С этой целью уже в ближайшее время ожидается визит в Украину британских специалистов для проведения консультаций с экспертами.

Таран подчеркнул, что речь идет не только о кораблях, но и об инфраструктуре, адаптированной для взаимодействия с военно-морской мощью НАТО. По словам министра обороны, это позволит нарастить боевой потенциал Украины в Черном и Азовском морях.

"В наши дни великая морская держава — Великобритания - поспособствует возрождению украинских военно-морских сил. Намерения формализованы - пора начинать реализацию договоренностей", - подчеркнул Таран.

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