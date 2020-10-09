На вопрос о мандате Вакарчук отвечать не стал

Бывший лидер партии "Голос" и фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокомментировал свою работу в Верховной Раде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Так, в комментарии журналисту, который встретил Вакарчука в столичной кофейне, бывший нардеп заявил, что прекратил работу в Раде, когда его политсила лишила его места в списке.

"Я перестал быть народным депутатом в день, когда съезд меня лишил места в списке в соответствии с Конституцией", - ответил Вакарчук на вопрос по поводу его депутатского мандата.

Как известно, юрист и бывший глава Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что Вакарчук до сих пор официально числится нардепом и его фамилия значится во всех результатах голосований на сайте Верховной Рады.

После этого журналисты встретили Вакарчука, который пил кофе в центре Киева, вместе с бывшим главой Нацсовета телевидения и радиовещания Юрием Артеменко.

"Юрий возмутился, что мы задаем вопрос Вакарчуку во время кофепития, но Святослав захотел сам ответить на наш вопрос, заявив, что больше не депутат и ретировался", - говорится в сообщении.

Напомним, "Очень перетрудился": Вакарчук, который сбежал из Рады, "зализывает раны" на побережье Турции, фото.

Как сообщала Politeka, Вакарчук опозорился из-за вопроса о своих с Притулой спонсорах, видео слили в сеть.

Также Politeka писала, что Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского.