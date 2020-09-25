Не сидиться йому в Україні...

Лідер групи "Океан Ельзи" і екс-нардеп Святослав Вакарчук перебуває на відпочинку в Туреччині

За даними видання "Страна", він полетів в Бодрум, де знаходиться на одній з Вілл п'ятизіркового готелю AMANRUYA.

Готельний комплекс знаходиться неподалік від Егейського моря, а номери в ньому не з дешевих - Ціна за добу з видом на сад обійдеться в 840 американських доларів.

У мережі неоднозначно відреагували на таку новину. Попри критику колишнього нардепа, знайшлися і ті, хто вважав його вояж за кордон заслуженим.

"Дуже перетрудився", "Заслужена відпустка!", "Запрацювала людина, "голосом"...за пів року в Раді, може і відпочити!", "Брехун і тріпач втомився патріотом бути!", "Наспівав на корпоративах і не сплатив з доходу податки, тому може собі дозволити таку розкіш, він вже не "обраний", а самоусунутий і нікому не підзвітний", - писали українці в мережі. Нагадаємо, 11 червня лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає депутатські повноваження. Однак 18 червня Верховна Рада відмовилася задовольняти його заяву. За проект постанови № 3673 проголосували лише 175 депутатів. Вже наступного дня вийшов з фракції "Голос". Нагадавши, Данилко розповів про реєстрацію в кандидати в депутати. Як повідомляла Politeka, Вакарчук зганьбився через питання про своїх з Притулою спонсорів, відео злили в мережу. Також Politeka писала, що Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського.











