Лідер групи "Океан Ельзи" і екс-нардеп Святослав Вакарчук перебуває на відпочинку в Туреччині

За даними видання "Страна", він полетів в Бодрум, де знаходиться на одній з Вілл п'ятизіркового готелю AMANRUYA.

Готельний комплекс знаходиться неподалік від Егейського моря, а номери в ньому не з дешевих - Ціна за добу з видом на сад обійдеться в 840 американських доларів.

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У мережі неоднозначно відреагували на таку новину. Попри критику колишнього нардепа, знайшлися і ті, хто вважав його вояж за кордон заслуженим.

"Дуже перетрудився", "Заслужена відпустка!", "Запрацювала людина, "голосом"...за пів року в Раді, може і відпочити!", "Брехун і тріпач втомився патріотом бути!", "Наспівав на корпоративах і не сплатив з доходу податки, тому може собі дозволити таку розкіш, він вже не "обраний", а самоусунутий і нікому не підзвітний", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, 11 червня лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає депутатські повноваження.  Однак 18 червня Верховна Рада відмовилася задовольняти його заяву. За проект постанови № 3673 проголосували лише 175 депутатів. 

Вже наступного дня вийшов з фракції "Голос". 

Нагадавши, Данилко розповів про реєстрацію в кандидати в депутати.

Як повідомляла Politeka, Вакарчук зганьбився через питання про своїх з Притулою спонсорів, відео злили в мережу.

Також Politeka писала, що Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського.

 

 

 