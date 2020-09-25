Лідер групи "Океан Ельзи" і екс-нардеп Святослав Вакарчук перебуває на відпочинку в Туреччині
За даними видання "Страна", він полетів в Бодрум, де знаходиться на одній з Вілл п'ятизіркового готелю AMANRUYA.
Готельний комплекс знаходиться неподалік від Егейського моря, а номери в ньому не з дешевих - Ціна за добу з видом на сад обійдеться в 840 американських доларів.
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У мережі неоднозначно відреагували на таку новину. Попри критику колишнього нардепа, знайшлися і ті, хто вважав його вояж за кордон заслуженим.
Нагадаємо, 11 червня лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає депутатські повноваження. Однак 18 червня Верховна Рада відмовилася задовольняти його заяву. За проект постанови № 3673 проголосували лише 175 депутатів.
Вже наступного дня вийшов з фракції "Голос".
Нагадавши, Данилко розповів про реєстрацію в кандидати в депутати.
Як повідомляла Politeka, Вакарчук зганьбився через питання про своїх з Притулою спонсорів, відео злили в мережу.
Також Politeka писала, що Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського.