Владимир Зеленский рассказал, в каком случае уйдет с поста президента Украины

Как передает Politeka.net, свой комментарий глава государства дал в интервью телеканалу ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам президента, он все еще верит в достижение мира на Донбассе и в возвращение Крымского полуострова.

"В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в случае неудачи, нужно будет искать человека, который сможет принести мир в Украину.

"Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – подчеркнул президент.

Напомним, известный астролог Влад Росс предположил, что 2021 год станет самым сложным для Владимира Зеленского, а риск покинуть должность будет наибольшим.

По словам эксперта, Владимир Зеленский - Водолей, поэтому в 2021 году "для него все это – хуже не придумаешь".

"…2021-й – это самый сложный год, когда риск покинуть пост будет наиболее велик. Не исключаю, что в это время у него может начаться депрессия, за которой последует добровольная отставка", – отметил Росс.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

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