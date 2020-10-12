Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вернулся домой после лечения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Луценко в соцсети.

Как известно, в последних числах сентября политик и бывший генпрокурор Юрий Луценко официально сообщил, что у него обнаружено онкологическое заболевание и он перенес серьезную операцию. Удаление опухоли заняло целых 8 часов.

После восстановления мужчина вернулся домой - для подготовки к первому курсу химиотерапии. Также сейчас реабилитацию проходит и его жена Ирина Луценко, у которой в прошлом году случился инсульт, из-за чего женщина вынуждена была отказаться от мандата народного депутата.

Вернувшись домой, Луценко сообщил, что его очень тепло встретили. В частности, его кот "Кузьмич" породы мейн-кун порадовал своего хозяина добычей - в честь возвращения Луценко он принес в дом мышь и птичку.

"В честь моего возвращения из больницы Кузьмич устроил праздничную охоту. Добычу гордо выложил в центре комнаты в готическом стиле. Хозяин. Добытчик. Эстет", - написал Луценко.

Также у Луценко есть пес, который тоже был очень рад встрече со своим хозяином.

Напомним, эксперт объяснил, как Луценко испортил международный имидж Украины: "ради собственной выгоды".

Как сообщала Politeka, Луценко опозорился бессмысленной выходкой с оружием, украинцы не оценили.

Также Politeka писала, что Луценко покинул Украину после встречи Зеленского с Трампом.