Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вернулся домой после лечения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Луценко в соцсети.
Как известно, в последних числах сентября политик и бывший генпрокурор Юрий Луценко официально сообщил, что у него обнаружено онкологическое заболевание и он перенес серьезную операцию. Удаление опухоли заняло целых 8 часов.
После восстановления мужчина вернулся домой - для подготовки к первому курсу химиотерапии. Также сейчас реабилитацию проходит и его жена Ирина Луценко, у которой в прошлом году случился инсульт, из-за чего женщина вынуждена была отказаться от мандата народного депутата.
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Вернувшись домой, Луценко сообщил, что его очень тепло встретили. В частности, его кот "Кузьмич" породы мейн-кун порадовал своего хозяина добычей - в честь возвращения Луценко он принес в дом мышь и птичку.
"В честь моего возвращения из больницы Кузьмич устроил праздничную охоту. Добычу гордо выложил в центре комнаты в готическом стиле. Хозяин. Добытчик. Эстет", - написал Луценко.
Также у Луценко есть пес, который тоже был очень рад встрече со своим хозяином.
Напомним, эксперт объяснил, как Луценко испортил международный имидж Украины: "ради собственной выгоды".
Как сообщала Politeka, Луценко опозорился бессмысленной выходкой с оружием, украинцы не оценили.
Также Politeka писала, что Луценко покинул Украину после встречи Зеленского с Трампом.