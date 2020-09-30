Колишній Генпрокурор України Юрій Луценко розповів про те, що у нього онкологічне захворювання

Приголомшуюче зізнання він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап мого онкозахворювання. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія. Дорогі друзі, все буде добре. Я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової. Ven seremos!" ,- йдеться в повідомленні.

Публікацію політик доповнив загальним фото з дружиною Іриною.

Під постом 55-річного Луценка свої коментарі залишили ряд відомих українських діячів, артистів і політиків, серед яких Дмитро Ярош, Марія Бурмака, Володимир Ар'єв, Роман Насіров та інші.

Як відомо, Юрій Луценко під час президентства Порошенка був генпрокурором України і членом РНБО. У 2014 році його обрано народним депутатом Верховної Ради 8 скликання від БПП. Був членом Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та головою фракції БПП.

Зазначимо, що минулого року 54-річна дружина Юрія Луценка склала депутатські повноваження через те, що у неї теж були проблеми зі здоров'ям.

"Стан здоров'я не дає мені можливості працювати на повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла за станом здоров'я", – повідомила вона на початку листопада 2019 року.

Нагадаємо, експерт пояснив, як Луценко зіпсував міжнародний імідж України: "заради власної вигоди".

Як повідомляла Politeka, Луценко зганьбився безглуздою витівкою зі зброєю, українці не оцінили.

Також Politeka писала, що Луценко покинув Україну після зустрічі Зеленського з Трампом.