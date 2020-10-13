Украина планирует строительство двух новых военно-морских баз
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.
По его словам, подписанный в Лондоне меморандум о развитии военно-морских сил предполагает, что база будет построена в Украине с привлечением британских специалистов. Теперь у Украины есть шанс защитить свое море от вторжения России.
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"Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны обработать британский опыт, не повторять их ошибки. У нас другая ситуация, не такие военно-морские способности как у Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна - на Азовском", - отметил Жовква.
Он также отметил, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию обсуждались конкретные сроки строительства. Но в меморандуме нет количественных показателей или цифр.
Также ранее сообщалось, что Одесса приняла натовский ракетоносец ВМС Великобритании, появление которого, как говорят военные специалисты, вызвало у России панику, ведь они выглядят беспомощными перед таким кораблем.
В результате его появления в водах Черного моря власти РФ отдалиприказ и были вынуждены перекрыть доступ к Крыму, половине Черного моря, а также доступу к Керченскому проливе. Причиной такому решению они назвали проведение военных учений.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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