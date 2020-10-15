Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала о том, как она переболела коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео на канале "Реальная Ичня".

Так, Тимошенко посетила город Ичня Черниговской области, где она встретилась с местными аграриями и активистами.

Во время своего визита Тимошенко рассказала о самочувствии и о том, как она преодолела болезнь.

"Вся семья переболела этим ужасом, это просто реально страшная болезнь, поэтому я хочу всем пожелать здоровья. Просто если есть здоровье, это я вам уже могу точно сказать, то мир выглядит по-другому. А когда случаются такие вещи, то сразу думаешь, что ты не доделал в этой жизни, что еще осталось, и почему нет времени", - сказала лидер "Батькивщины".

Политик призвала всех быть осторожными и подчеркнула, что коронавирус - это непредсказуемая болезнь.

"Поэтому будьте очень осторожны! Действительно, болезнь невероятная. Она непредсказуема, неизвестно как начнется и чем закончится. У одного из членов моей семьи вообще никаких симптомов не было, просто тесты были положительные. Дети уже тяжело болели, внуки прошли более-менее легонько, а я попала так, честно вам говорю, страшно стало просто, что происходило. Поэтому просто берегите себя, желательно не играть в эту рулетку, лучше защититься", - подчеркнула Тимошенко.

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