Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников оценил ситуацию в странах СНГ

Российский парламентарий сравнил нынешнюю ситуацию с положением дел перед мировыми войнами, когда хватило одной провокации, чтобы начать масштабный конфликт и перекроить политическую карту Европы. 

"У меня такое ощущение как у политика, что надвигается беда. Вокруг рвутся Беларусь, Киргизия, Украина, Нагорный Карабах", - передает слова российского политика издание "Диалог".

Более того, он уверен, что Россию хотят втянуть в военный конфликт в Нагорном Карабахе, тогда как у Москвы нет никаких оснований выступать на чьей-либо стороне. 

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А вот военный эксперт Эль Мюрид придерживается другого мнения. По его словам, протесты и волнение на территории стран СНГ показали, что РФ теряет контроль над бывшими республиками СССР.

Владимир Путин

Эксперт уверен, что крах единой внешней политики России, который уже невозможно скрывать и переводить его обсуждение с предметного на уровень обсуждения тех или иных эскапад официального представителя МИДа - это маркер.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.