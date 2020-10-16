Российский сенатор Франц Клинцевич ответил на слова заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса о том, что украинская армия может отправить в РФ поток гробов

Российский политик оправдался, забыв упомянуть, что РФ оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.

"Кривоносу не следует беспокоиться о наших потерях. Ему надо думать о своих гражданах и о том, к чему может привести военный конфликт между Россией и Украиной. Ведь наша страна ни на что не претендует и не строит подобных планов", – передает слова россиянина "Обозреватель".

Более того, он уверен, что Украина якобы попала в "американский пул", который негативно влияет на РФ, а украинских воинов он сравнил с "шапкозакидателями".

"Мне жаль Украину, ее народ и ее Вооруженные силы... Да, какая-то подготовка военных идет, есть много толковых офицеров еще старой советской школы, но их становится все меньше и меньше. На смену им приходят популисты, провокаторы и "шапкозакидатели", такие, как Кривонос", – заявил Клинцевич.

Ранее мы сообщали, что российский сенатор испугался совместных учений НАТО и Украины в черном море. Он заявил, что "это демонстрация и вызов с явными элементами угрозы".

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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