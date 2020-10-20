Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил военный эксперт Эль Мурид на своей страничке в Facebook.
Он напомнил недавний комментарий главы Турции во время встречи с его украинским коллегой.
"...Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами...".
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Таким образом Эрдоган дал четко понять Кремлю, что никакого влияния РФ на Турцию не имеет.
Напомним, Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Турцию и встретился с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стороны обсудили взаимоотношения между Украиной и Турцией. Также был подписан ряд двусторонних документов.
Напомним, Вигиринский назвал три ключевых договоренности Зеленского с Эрдоганом.
Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.
Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.