Турция показала свое превосходство над Россией, поддержав Украину

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил военный эксперт Эль Мурид на своей страничке в Facebook.

Он напомнил недавний комментарий главы Турции во время встречи с его украинским коллегой.

"...Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами...".

Таким образом Эрдоган дал четко понять Кремлю, что никакого влияния РФ на Турцию не имеет.

"Турция, которая занимает место во втором, а то и третьем эшелоне мировой политики, без мелейших для себя проблем буквально помыкает кремлевскими бандитами, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это за публика", - отметил Мурид.