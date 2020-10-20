Турция показала свое превосходство над Россией, поддержав Украину

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил военный эксперт Эль Мурид на своей страничке в Facebook.

Он напомнил недавний комментарий главы Турции во время встречи с его украинским коллегой.

"...Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами...".

Популярные статьи сейчас

"Вы сами себя унижаете": Королеву жестко поставили на место после выпада в сторону Собчак, Реввы и Меладзе

"Докатилась": Ани Лорак возмутила неприличными утехами с любовником, моложе ее на 14 лет

Невестка Пугачевой в дерзком мини забыла про скромность, сверкнув сладкими местами: «Гладкий на ощупь»

Украинцам будут насчитывать пенсии по-новому, срочное сообщение ПФУ: в чем причина
Показать еще

Таким образом Эрдоган дал четко понять Кремлю, что никакого влияния РФ на Турцию не имеет.

"Турция, которая занимает место во втором, а то и третьем эшелоне мировой политики, без мелейших для себя проблем буквально помыкает кремлевскими бандитами, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это за публика", - отметил Мурид.

Владимир Путин, Рэджеп Эрдоган

По словам эксперта, Эрдоган прекрасно понимает, что отвечать Путину нечем.
 
"Все его ближневосточные и африканские авантюры целиком и полностью зависят от Турции. Прервав хотя бы на время снабжение Хмеймима, Эрдоган поставит их на грань катастрофы. Причем сразу. И никаких вариантов вырваться из этого капкана у Путина теперь нет", - прояснил эксперт.

Владимир Путин

"Церемониться с кремлевскими инфузориями тоже никто особо не собирается. Когда надо - им просто указывают на место, которое они на самом деле занимают. И продолжают делать свои дела", - подытожил Мурид.

Напомним, Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Турцию и встретился с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудили взаимоотношения между Украиной и Турцией. Также был подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, Вигиринский назвал три ключевых договоренности Зеленского с Эрдоганом.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.