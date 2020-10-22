В начале месяца президент Владимир Зеленский посетил Великобританию, и тогда же появились сведения о том, что эта держава разместит свои военные базы на территории Украины
Политический блогер Вадим Карасёв объяснил, зачем это нужно островитянам.
По его словам, сейчас в мире наблюдается тенденция, которую можно назвать неоимперской. Различные державы отказываются действовать в союзе с кем-либо, предпочитая выстраивать собственные политические проекты.
Такова и нынешняя политика Великобритании. Она стремится выстраивать собственный, независимый внешнеполитический курс, в том числе в Черноморско-Каспийском регионе. Эта держава ещё не забыла о своей славе владычицы морей.
«С этим связан и визит Зеленского в Британию с подписанием ряда соглашений, еще до того, как был окончательно решен вопрос развода Британии с Европейским Союзом. А также фактически приглашением украинской стороной британских десантников на военную базу под Николаевом», - комментирует Карасёв последние события.
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По его мнению, украино-британские соглашения показывают: Лондон намеревается наращивать своё присутствие на постсоветском пространстве, в особенности в районе Крыма и Южного Кавказа.
В этом направлении идёт и политика Владимира Зеленского. Несомненно, его согласие разместить в стране британские военные базы повлияют на судьбу Украины. Но как именно – покажет только время.
Ранее сообщались детали соглашения о британских военных базах в Украине.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о значении соглашений с Великобританией.